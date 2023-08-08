Глава "адміністрації" підписав відповідну угоду.

Росія зробила Грозний містом-побратимом захопленого Маріуполя. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Сьогодні мер Грозного Хас-Магомед Кадиров і глава окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун підписали угоду "про встановлення побратимських відносин між містами" і "обмінялися подарунками". Згідно з документом, вони будуть розвивати співпрацю"в інтересах жителів двох міст".

"Планується встановлення та розвиток контактів у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту та інших сфер", - йдеться у повідомленні.

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Бомбардування Грозного та Маріуполя

Як відомо, під час воєн у Чечні Грозний піддавався бомбардуванням і ракетним і артилерійським обстрілам з боку російської армії. Місто було зруйноване, росіяни люблять хвалитися тим, що відбудували його.

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ нещадно обстрілювала Маріуполь, а також скидала на українське місто бомби, знищуючи цивільну інфраструктуру і вбиваючи українців.

За даними влади, у місті вбили 22 тисячі мирних людей, було пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури. Точні цифри невідомі, оскільки Маріуполь залишається під контролем російських загарбників.

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