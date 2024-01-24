Досить імовірно, що влада Росії хоче утихомирити антивоєнну опозицію, зазначили в Міноборони Британії.

У РФ розглядають заходи з конфіскації активів і майна тих росіян, які виступають проти війни, яку російські окупанти розв'язали стосовно українців.

У Росії прагнуть повністю заборонити критику війни, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, 22 січня російська Державна дума (нижня палата парламенту) обговорювала закон про конфіскацію фінансових активів, у тому числі майно тих росіян, які відкрито критикують російську армію або "спеціальну воєнну операцію" (так Росія називає загарбницьку війну проти України).

"Досить імовірно, що це законодавство спрямовано на стримування та утихомирення антивоєнної опозиції. Крайній закон у поєднанні з заходами щодо "іноземних агентів", імовірно, покликаний повністю обмежити критику війни", - наголошується у повідомленні.

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Варто зазначити, що кількох відомих російських письменників та музиканта було ув'язнено в останні місяці за критику війни. У липні 2022 року російський диктатор Володимир Путін схвалив зміни до закону про іноземних агентів. Ці зміни набули чинності 1 грудня 2022 року.

За даними російського правозахисного спостережного агентства "ОВД-Инфо", у 2023 році 217 осіб та організацій було визнано "іноагентами".

Станом на 3 листопада 2023 року, відповідно до даних російського Міністерства юстиції, загалом до списку іноземних агентів було внесено 707 імен. До цих "іноземних агентів" відносяться незалежні російські новинні видання і правозахисні організації, більшість з яких були змушені працювати з-за меж Росії.

Наприкінці листопада 2023 року видання The Washington Post з посиланням на доповідь, яка підготовлена на основі опитувань і фокус-груп російського Євразійського центру Карнегі і незалежної групи опитувань "Левада-центр", писало, що росіяни все більше втомлюються від війни режиму Володимира Путіна проти України, але розходяться в думках про те, якої шкоди вона завдала і як її припинити.

При цьому, всі наївні прогнози про те, що народне невдоволення, викликане санкціями і обмеженнями, накладеними воєнним часом на повсякденне життя, призведе до падіння режиму Путіна, не виправдалися.

Більшість росіян переконані, що Росія заплатила таку високу ціну під час війни, що не повинна відмовлятися від жодної з окупованих нею територій України, а Путін має намір змусити Київ погодитися із захопленням земель. 68% росіян підтримують продовження війни, 22% категорично виступають проти припинення вогню за будь-яких обставин. Стільки ж, близько 20%, рішуче виступають проти війни, і ця цифра не змінилася з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

Більшість росіян - 72% - підтримують мирні переговори, але тільки 19% готові піти на поступки Україні заради миру. В опитуваннях, наведених у доповіді, взяли участь 1 600 осіб.

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