Поставка з таємничого російського заводу так і не дійшла до порту.

Китайська державна компанія зазнала збитків на $20 мільйонів через шахрайство з боку російських партнерів. Замовлена фірмою з Китаю партія міді просто зникла.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що компанія Wuchan Zhongda Group Co., обсяг продажів якої у 2023 році склав 580 мільярдів юанів (80 мільярдів доларів США), купила 2 000 тонн рафінованої міді у російського металургійного заводу. Замовлення мало бути доставлене минулого місяця. Проте, як стверджують джерела видання, воно так і не дійшло до порту.

Замість цього, метал був зареєстрований як набагато дешевший граніт і, ймовірно, опинився в Туреччині, згідно з записами судноплавної компанії, яка обробляла партію. Співробітники китайської компанії відвідали Росію, щоб розслідувати те, що сталося, однак вони не змогли визначити, де саме знаходиться вищезгаданий металургійний завод.

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Компанія Wuchan Zhongda, що базується у східній провінції Чжецзян, відмовилася від коментарів. І хоча цей епізод навряд чи матиме глобальні наслідки, він є останнім ударом по міжнародній торгівлі металами та її репутації.

Співпраця Китаю і Росії

Китайські банки створюють дедалі більше проблем російським імпортерам. Тепер, щоб прийняти товар через треті країни, необхідне підтвердження, що він не піде в Росію. І ці нововведення порушують популярну схему проведення платежів за поставки продукції в Росію через так звані "дружні" країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спроби Москви укласти з Китаєм велику угоду щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут. Причиною стали необґрунтовані, на думку Кремля, вимоги Пекіна щодо ціни та обсягів поставок.

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