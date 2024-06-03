Проєкт "Сила Сибіру-2" стане порятунком для "Газпрому", оскільки залежність Москви від Пекіна зростає.

Спроби Росії укласти велику угоду з будівництва газопроводу з Китаєм зайшли в глухий кут. Причиною стали необґрунтовані, на думку Москви, вимоги Пекіна щодо ціни та обсягів поставок.

Видання Financial Times пише, що жорстка позиція Пекіна щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" підкреслює, що вторгнення Росії в Україну призвело до того, що Володимир Путін став більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна в економічних питаннях.

Зазначається, що Китай запросив ціну, близьку до сильно субсидованих внутрішніх цін Росії, і зобов'язується купувати лише невелику частину запланованої річної потужності газопроводу в 50 млрд кубометрів газу.

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Схвалення будівництва газопроводу змінить жалюгідний стан "Газпрому", зв'язавши китайський ринок із газовими родовищами на заході Росії, які колись постачали Європу.

Тупикова ситуація з угодою щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" призвела до того, що Олексій Міллер, глава "Газпрому", не поїхав з Путіним до Пекіна. За словами Тетяни Митрової, наукового співробітника Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, Міллер натомість відправився в поїздку до Ірану, хоча був би вкрай важливим на переговорах із Китаєм, і його відсутність була "вельми символічною".

За словами Олександра Габуєва, директора Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні, нездатність Росії укласти угоду підкреслює, що війна в Україні зробила Китай старшим партнером у відносинах між країнами.

Потреба Китаю в імпортному газі до 2030 року становитиме близько 250 млрд куб. м порівняно з менш ніж 170 млрд куб. м у 2023 році. Рівень попиту у 2030 році може бути значною мірою або повністю задоволений за рахунок наявних контрактів на поставку газу трубопроводами та СПГ. Однак до 2040 року розрив між китайським попитом на імпорт і наявними зобов'язаннями досягне 150 млрд куб. м. Відсутність у Росії альтернативного сухопутного маршруту для експорту газу означає, що "Газпрому" доведеться погодитися з умовами Китаю.

Китай і так платить Росії за газ менше, ніж іншим своїм постачальникам: середня ціна становить 4,4 долара за мільйон британських теплових одиниць порівняно з 10 доларами для М'янми і 5 доларами для Узбекистану, підрахували дослідники CGEP на основі митних даних за 2019-21 роки. У ті ж роки Росія експортувала газ до Європи за ціною близько 10 доларів за мільйон БТЕ. Експорт "Газпрому" до Європи впав до 22 млрд куб. м у 2023 році з 230 млрд куб. м на рік у середньому за десятиліття до повномасштабного вторгнення в Україну, і надалі поставки скорочуватимуться. Нездатність домовитися про збільшення поставок до Китаю стане серйозним додатковим ударом.

Втрати "Газпрому" - останні новини

У 2023 році російський газовий монополіст зазнав збитків у розмірі 629 мільярдів рублів або 6,9 мільярда доларів, що стало найбільшими втратами за останні 25 років. Після чого "Газпром" починає розпродаж майна. Компанія оголосила про пошук покупців на великі об'єкти нерухомості в Москві та Підмосков'ї.

Перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну обернувся для "Газпрому" втратою 1,226 трильйона рублів, а за 2023 рік чистий прибуток головної компанії "Газпрому" скоротився ще на 7% - до 696 мільярдів рублів.

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