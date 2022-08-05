Більшість імпортної продукції наразі обмежено в Росії, а ціни по деякім категоріям зросли на 70-80%.

В результаті запроваджених санкцій росіяни відчувають значну інфляцію та нестачу товарів.

Про це повідомила віце-президент з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки (KSE) Наталія Шаповал в ефірі інформаційного телемарафону.

"Більшість імпортної продукції наразі обмежено в Росії, а ціни по деяким категоріям зросли на 17-20%, а по деяким на 70-80%. Наприклад, імпортні автомобілі, пральні машини стали дуже дорогими і їх дуже важко знайти. Переважно росіяни переходять на китайську продукцію. Вплив відчувають всі", - пояснила Шаповал.

Вона акцентувала, що у Росії припиняють роботу та уходять багато компаній і це має значний негативний вплив на ринок праці.

"В IT-cекторі за різними оцінками від 100 тис. до 200 тис. фахівців виїхало з країни. Це означає, що інтелектуальний потенціал IT-cектору став дуже обмеженим. Тобто Росія повертається в радянські часи, коли воно якось все може працювати, але повільно і неякісно, але якось так працює. Це те, куди повертається зараз їхня економіка", - зазначила Шаповал.

Віце-президент з економіко-політичних досліджень KSE зауважила, що санкції проти Росії діють, незважаючи на завіряння пропагандистських російських ЗМІ, що в РФ відбувається імпортозаміщення.

"Це частина російської пропаганди. Ще у 2014 році, коли Росія почала війну з Україною, теж були санкції і теж були програми імпортозаміщення в РФ. За 8 років цього імпортозаміщення ефект був дуже-дуже незначний. Є відповідні дослідження, де науковці дивилися на попередній період і доведено, що за цей час Росія нічого не спромоглася створити", - сказала Шаповал.

Експерт зауважила, що вплив санкцій в РФ стає все більшим і більшим, він "накатується, як ком" і це вже відчувають всі росіяни.

"Поки що Росія може ховати якісь дисбаланси в економіці. Раніше у них було доларів і валютної виручки на більш ніж рік імпорту. Зараз у них в кращому випадку на 2-3 місяці імпорту, який вони можуть купити за наявні кошти. Ця сума постійно скорочується через те, що зменшується торгівля з РФ і все більше діє ембарго на нафту, наприклад", - акцентувала Шаповал.

Вона відзначила, що в результаті запроваджених санкцій проти Росії країна- агресор вже зазнала значних збитків.

"Важливо, що їхні резерви Центрального банку на 300 млрд дол. США заморожені. А також золото приблизно на 150 млрд дол. США фактично санкціоновано і Росія також не може ним оперувати. Це важливо тому, що ці кошти - це Пенсійний Фонд РФ або кошти, якими Росія може фінансувати війну", - підкреслила Шаповал.

Санкції проти РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 липня посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ та заморозку активів "Сбєрбанку".

Також він передбачає включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

2 серпня Канада розширила санкційний список проти Росії. До списку додано понад 40 військових посадових осіб та 17 організацій, які причетні до війни Росії проти України.

3 серпня США ввели нові санкції проти Росії, в оновлений список потрапили 13 осіб, а також 893 російських офіційних осіб, у тому числі члени Ради федерації і військові.