Обвинувачений у держзраді український олігарх займався розширенням російського лобі.

Влада Чехії та Бельгії стверджує, що Віктор Медведчук платив політикам за пропаганду Кремля. Європейські чиновники звинуватили кума Путіна в підкупі законодавців ЄС у рамках російської операції впливу напередодні виборів у блоці.

Видання Financial Times пише, що МЗС Чехії заявило, що Медведчук "керує операцією російського впливу" на території країни, метою якої є "підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України". У міністерстві заявили, що він "діяв через компанію "Голос Європи".

Рішення Праги запровадити національну заборону на поїздки і заморозити активи ухвалили "в інтересах безпеки Чеської Республіки, а також для захисту демократичних процесів у зв'язку з майбутніми виборами до Європейського парламенту", заявили в міністерстві.

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Щодо Медведчука ще не введено санкції з боку ЄС, але чеське міністерство заявило, що домагатиметься внесення його імені до чорного списку.

Близький соратник Медведчука, Артем Марчевський, також потрапив до чеського санкційного списку. Він був продюсером на телеканалі Медведчука і очолював молодіжне крило його проросійської політичної партії.

Побоювання з приводу втручання Росії посилилися напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, на яких, згідно з опитуваннями, перевагу віддають ультраправим партіям, які мають більш скептичну позицію щодо підтримки України.

Деякі з політиків, пов'язаних із "Голосом Європи", представляють вкрай праві партії в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Нідерландах.

За словами людини, обізнаної з ходом розслідування, російські платежі здебільшого були пов'язані з соціальними функціями, такими як виступи за вечерею або виступи на дискусійних форумах, а не безпосередньо з голосуванням з певних питань або виступами в парламенті.

"Ми маємо справу з дезінформацією, а не зі шпигунством", - сказав співрозмовник.

Чеські чиновники заявили, що розслідування проводилося у співпраці зі службами безпеки Бельгії, Нідерландів, Угорщини, Німеччини та Польщі.

Польська влада підтвердила, що в рамках операції провела рейди і вилучила десятки тисяч євро і доларів готівкою у Варшаві та іншому польському місті.

Роберта Метсола, президент парламенту ЄС, попередила лідерів на саміті минулого тижня, що "у багатьох державах ми спостерігаємо спроби поширювати дезінформацію та пропаганду, які походять від суб'єктів, вороже налаштованих до європейського проекту. Це загроза, до якої ми маємо бути готові". Представники парламенту заявили, що вони вивчають ці звинувачення, але розслідування може зайняти кілька місяців.

Останні звинувачення послідували за гучним скандалом у Європарламенті, який було розкрито бельгійською владою в грудні 2022 року. Кілька євродепутатів звинуватили в отриманні хабарів в обмін на просування інтересів Катару.

У січні парламент також розпочав розслідування щодо латвійської євродепутатки Тетяни Жданоки, яка, як стверджується, шпигувала для російських спецслужб.

Справа Медведчука - головні новини

У травні 2021 року Віктор Медведчук, будучи народним депутатом України, отримав від СБУ підозру в держзраді та розкраданні національних ресурсів в окупованому Криму. Тоді ж суд відправив його під домашній арешт.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії Медведчук утік і певний час переховувався, намагаючись втекти з України. У квітні 2022 року його затримало СБУ і відправило в СІЗО.

21 вересня 2022 року в межах обміну полоненими Медведчука передали Росії. У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства, після чого Рада позбавила його депутатського мандата.

6 березня 2024 року стало відомо, що Медведчук намагається відновити українське громадянство і депутатський статус через суд.

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