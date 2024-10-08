Москва та Тегеран доручають "брудну роботу" криміналітету, каже очільник відомства.

Російська військова розвідка має завдання створити хаос на британських та європейських вулицях, заявив генеральний директор Mі-5 Кен МакКаллум.

За словами очільника британської контррозвідки, поплічники кремлівського правителя Путіна намагаються завдавати ударів в інших місцях світу, сподіваючись послабити рішучість Заходу щодо України. Його слова цитує The Telegraph.

Водночас МакКаллум зазначив, що висилка сотень російських дипломатів з Європи серйозно вдарила по здатності спецслужб РФ шкодити на Заході. Через це Росія та Іран все частіше доручають "брудну роботу" криміналітету. Зокрема, російська військова розвідка активно вербує злочинців:

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"ГРУ, зокрема, виконує постійну місію, спрямовану на створення хаосу на британських і європейських вулицях. Ми бачили підпали, саботаж тощо. Небезпечні дії, що здійснюються зі зростаючою нерозсудливістю".

Також гендиректор Мі-5 відзначив значне зростання кількості неповнолітніх, які перебувають під слідством у зв'язку з причетністю до тероризму. Він каже, що крайній правий тероризм значною мірою орієнтований на молодь.

Російські шпигуни в інших країнах

Влітку ЗМІ з'ясували, що британським військовим роздали безпекові інструкції, в яких йдеться про можливу роботу російських шпигунів. Зокрема, бійців попередили, що за військовими базами можуть стежити.

Також раніше повідомлялося, що Європа готується до можливих російських диверсій на енергетичних об'єктах Норвегії.

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