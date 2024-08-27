Відомо, що в інших країнах також спостерігався ризик російських диверсій.

Служби безпеки семи країн Європи повідомили про можливі диверсії з боку РФ на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим постачальником газу в Європі. Про це пише Reuters, посилаючись на чиновників у сфері енергетики.

Зокрема представники служб національної безпеки Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії взяли участь у закритій зустрічі, де обговорили роль Норвегії як головного постачальника енергоресурсів до Європи.

"Ми бачимо історію, що розвивається, яка стосується не лише Німеччини чи норвезьких колег, але й усіх нас. Це загроза, яка походить від деяких партнерів, таких як Росія, включаючи не тільки шпигунські операції, але й ризик саботажу в деяких сферах", - зауважив віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Сінан Селен в інтерв'ю Reuters. Відео дня

У виданні нагадали, що у квітні в Німеччині було заарештовано двох німецько-російських громадян, які готували диверсійні атаки, зокрема й на американські військові об'єкти. Тоді офіційні особи назвали це серйозною спробою підірвати військову підтримку України.

"Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію", - наголосила агентству Reuters голова норвезької контррозвідки PST Беате Гангаас.

Водночас норвезькі спецслужби раніше заявляли, що Росія "може вважати за доцільне" здійснити фізичні або цифрові акти саботажу проти об'єктів у Норвегії, головною мішенню яких є її нафтовий сектор.

Загроза диверсій у Європі - останні новини

Як писав УНІАН, на двох авіабазах Німеччини були проведені диверсії, пов'язані з отруєнням води. Після чого солдатам заборонили пити воду з-під крана. При цьому повідомлялось, що оскільки у військових власний водопровід, місцеві жителі не постраждали.

Також повідомлялось, що над критичною інфраструктурою Німеччини було помічено військовий дрон. За даними журналістів, безпілотники могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі російські агенти.

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