Це перша офіційна реакція спецслужб на масштабну кібератаку на федеральні відомства США.

Американські спецслужби вважають, що до масштабної кібератаки на федеральні відомства США, яка була зафіксована минулого грудня, причетні російські хакери.

Як повідомляє "Медуза", з такою заявою виступили Федеральне бюро розслідувань США (ФБР), Агентство із забезпечення кібербезпеки і захисту інфраструктури США, Управління директора Національної розвідки та Агентство національної безпеки.

Читайте такожBBC: Мінстерство, яке контролює ядерний арсенал США, стало жертвою масштабної кібератакиЦе перша офіційна реакція спецслужб на інцидент.

"Розслідування вказує на те, що джерело цілеспрямованої стійкої загрози, ймовірно, російського походження, несе відповідальність за більшість або всі нещодавно виявлені і триваючі кібератаки як на урядові, так і недержавні мережі", - йдеться в заяві.

За даними спецслужб, хакерських атак зазнали менш як десять урядових агентств, а всього близько 18 тисяч користувачів програми Orion компанії SolarWinds в державному і приватному секторах. Метою злому називається збір розвідданих.

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Автор: Аліна Вишневська