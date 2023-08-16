За його словами, у РФ для досягнення цілей потрібно йти по головах, тоді як в Америці зовсім інше ставлення до людей "звичайних" професій.

Колишній міністр сільського господарства Республіки Комі (РФ) сховався від мобілізації у США й став далекобійником.

Раніше чоловік "прославився" в соціальних мережах своєю розповіддю про те, що в ролі далекобійника на території США йому живеться краще, ніж в ролі російського міністра. Він зазначав, що в Росії для досягнення цілей потрібно "йти по головах", тоді як в Америці інший похід до людей "звичайних" професій.

"У Росії щоб досягти якогось соціального становища тобі треба пройти по головах, через інтриги, щоб повісити собі погон... а тут такого немає. Тут людина праці, чим би вона не займалася, якщо вона цим нормально займається, вона шанована", - розповів "герой" відео.

Видання RTVI за допомогою сервісу розпізнавання осіб з'ясувало, що йдеться про екс-чиновника Дениса Шаро нова. Пізніше Шаронов підтвердив, що в кадрі фігурує саме він й розповів виданню обставини свого виїзду з Росії.

Він зазначив, що у січні 2022 року отримав повістку із призовом до армії, після чого відмовився від посади міністра та попросив політичного притулку у США. Також Шаронов заявив, що до приходу повістки отримував "сигнали" про те, що на території РФ йому залишатися небезпечно. Він вважає, що таким чином Росія мобілізацією поєднує "приємне з корисним": набирає новобранців для війни в Україні і в процесі позбавляється від "небажаних" людей, таких як він у ролі міністра.

За словами Шаронова, він вибрав для своєї втечі США з розрахунку на те, що звідти його буде складно підставити та депортувати назад до Росії: "Звикаю, легалізуюся. Зрозуміло, що та робота, якою я зараз займаюся - далекобійник - робота не вічна. Але роботу треба з чогось починати", - вказав він.

Росія готується оголосити нову мобілізацію

Цього тижня стало відомо, що РФ, ймовірно, має намір оголосити нову масштабну мобілізацію. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, відзначаючи, що в української розвідки є дані про відповідні наміри ворог.

За його словами, РФ збирається створити кілька нових військових формувань з десантних полків, дивізій, а також механізованих бригад.

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