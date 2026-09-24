Спецпосланець Путіна вирушить до США для переговорів з адміністрацією Трампа, - Reuters

Спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв вирушить до США, де зустрінеться зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомили Reuters два джерела, обізнані з підготовкою до переговорів.
Вони стверджують, що візит Дмитрієва узгоджений із президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори відбудуться в Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН і стануть продовженням зустрічі Путіна з представниками США в Кремлі, що відбулася раніше цього місяця.
Джерело повідомило, що мета візиту - продовження російсько-американського діалогу та зусиль щодо встановлення миру.
За його словами, економічне співробітництво між Росією та США, а також питання енергетики та мирне врегулювання ситуації в Україні будуть на порядку денному переговорів Дмитрієва в Нью-Йорку.
Переговори з РФ
Раніше держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що Україна та Росія зацікавлені в певному обмеженому перемир’ї.
Він підкреслив, що навіть обмежене перемир’я може "потенційно послабити частину глобального тиску, який зараз відчувається". Рубіо додав, що Вашингтон готовий відіграти конструктивну роль у забезпеченні такого перемир’я.