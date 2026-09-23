Україна та Росія зацікавлені в обмеженому перемир’ї, - Рубіо

Україна та Росія зацікавлені в певному обмеженому перемир’ї. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку, пише Sky News.
"Я думаю, що обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому перемир’ї, що стосується зерна та енергоресурсів", – сказав журналістам Рубіо.
Держсекретар США підкреслив, що навіть обмежене перемир’я може "потенційно послабити частину глобального тиску, який зараз відчувається". Він додав, що Вашингтон готовий відіграти конструктивну роль у забезпеченні такого перемир’я.
"Можливо, це може стати відправною точкою або платформою для ширшої угоди", – додав він.
Також Рубіо повідомив, що США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, який заплановано на 14–15 грудня.
Можливе перемир’я з Росією – важливі новини
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом він передав главі Білого дому пропозицію щодо енергетичного перемир’я з Росією. Він зазначив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, але є сумніви, чи готові до цього росіяни.
Крім того, раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкидає ідею тимчасового перемир’я з Україною. За його словами, Кремль зацікавлений у досягненні тривалого миру, а не в тимчасовому припиненні вогню.
Прес-секретар глави РФ також заявив, що Україна чудово знає умови для завершення війни. За його словами, саме вони дозволять вийти на шлях до сталого миру.