Україна та Росія зацікавлені в обмеженому перемир’ї, - Рубіо

Крім того, США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі.

Україна та Росія зацікавлені в певному обмеженому перемир’ї. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку, пише Sky News.

"Я думаю, що обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому перемир’ї, що стосується зерна та енергоресурсів", – сказав журналістам Рубіо.

Держсекретар США підкреслив, що навіть обмежене перемир’я може "потенційно послабити частину глобального тиску, який зараз відчувається". Він додав, що Вашингтон готовий відіграти конструктивну роль у забезпеченні такого перемир’я.

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"Можливо, це може стати відправною точкою або платформою для ширшої угоди", – додав він.

Також Рубіо повідомив, що США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, який заплановано на 14–15 грудня.

Можливе перемир’я з Росією – важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом він передав главі Білого дому пропозицію щодо енергетичного перемир’я з Росією. Він зазначив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, але є сумніви, чи готові до цього росіяни.

Крім того, раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкидає ідею тимчасового перемир’я з Україною. За його словами, Кремль зацікавлений у досягненні тривалого миру, а не в тимчасовому припиненні вогню.

Прес-секретар глави РФ також заявив, що Україна чудово знає умови для завершення війни. За його словами, саме вони дозволять вийти на шлях до сталого миру.

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