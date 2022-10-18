З Ростовської області ракети долітають до України швидше, ніж з Каспію.

У вівторок, 18 жовтня, Росія атакувала Київ із Ростовської області зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Х-101 та Х-555.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Атакують стратегічною авіацією – це шість літаків, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Х-101 та Х-555. Цього разу атакували з Ростовської області, ближче до України. Бо коли з Каспію атакують, поки ракета долетить на швидкості 900 км за годину, то є можливість і швидше відреагувати, і людям піти в укриття. У цьому випадку часу було менше, літаки підлетіли ближче і завдали ударів по різних областях", – наголосив Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що 100% ракет, які запускають російські війська, на жаль, збити неможливо.

Атака на Київ 18 жовтня: що відомо

Вранці 18 жовтня 2022 року у Деснянському районі Києва пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що після інциденту трапилася масштабна пожежа та виникли перебої з електропостачанням.

Напередодні РФ влаштувала масштабну атаку на столицю з використанням дронів-камікадзе. В американському Інституті вивчення війни (ISW), коментуючи удар, зазначили, що Росія віддає перевагу психологічному терору в Україні, а не відчутним досягненням на полі бою.

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