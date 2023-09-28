Той самий борт літак у Пхеньян у серпні, коли туди літав Шойгу.

Цього тижня таємний російський VIP-літак приземлився в Пхеньяні кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин здійснив візит до диктатора Володимира Путіна.

Як пише Bloomberg з посиланням на дані FlightRadar24, Іл-62М ВПС Росії летів з Москви в Пхеньян і прибув у вівторок вранці. Бортовий номер літака свідчить про те, що той самий борт літак у КНДР у серпні після поїздки міністра оборони Сергія Шойгу до Пхеньяна, де Кім Чен Ин ознайомив його із колекцією найновішої зброї своєї країни.

Дані FlightRadar24 також вказують на те, що літак повернувся до Росії в четвер після того, як він пробув у Північній Кореї близько двох днів. Північнокорейські державні ЗМІ не згадували про літак, а Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар, надісланий електронною поштою.

Відео дня

Спеціалізована служба NK News, яка помітила прибуття літака, заявила, що тиша навколо польоту могла свідчити про те, що на борту були військові чиновники для переговорів щодо зброї чи передачі технологій.

Північна Корея майже не мала міжнародного повітряного сполучення після того, як закрила свої кордони на початку пандемії на початку 2020 року. Прибуття до Москви двох рейсів менш ніж за два місяці підкреслює співпрацю між двома країнами, які стали ближчими.

"Схоже, що Росія заново відкрила для себе стратегічну цінність Північної Кореї на тлі підтримки Північної Кореї у війні та формування тристороннього альянсу США, Південної Кореї та Японії. Оскільки інтереси обох країн збігаються, співпраця між Північною Кореєю та Росією повинна швидко розвиватися", - сказав Джех Сон Хун, глава російського відділу Університету іноземних мов Ханкук.

Що передувало

Цього місяця Кім Чен Ин провів близько тижня в Росії, де провів зустріч на вищому рівні з Володимиром Путіним на російському космодромі "Східний". Він отримав від президента обіцянки допомоги в створенні супутників і запуску їх на російських ракетах.

Протягом кількох місяців США звинувачували Кіма у постачанні зброї та боєприпасів для допомоги Путіну у війні в Україні, а речниця Пентагону заявила, що звернення Кремля до Північної Кореї за допомогою є ознакою відчаю.

США заявили, що хоча така зброя, як артилерійські снаряди та ракети, допоможе Росії, навряд чи змінить хід бойових дій. Постачання зброї зможуть підняти економіку КНДР, ізольовану від більшої частини світової торгівлі.

Під час візиту до Росії Кім Чен Ин оглянув військові об'єкти, в тому числі заводи з виробництва винищувачів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит підкреслив "дедалі небезпечніший" рух між Росією та Північною Кореєю. "Росія відчайдушно прагне знайти обладнання, постачання, технології для своєї агресії проти України, а КНДР шукає допомоги для зміцнення та просування своїх власних ракетних програм", - сказав Блінкен.

Північна Корея може розглядати передачу технологій матеріалів подвійного призначення, які могли б постачатися під виглядом допомоги її цивільним космічним і ядерним програмам відповідно до міжнародних норм. Але ці предмети також можуть бути використані для розширення можливостей Північної Кореї створювати ракети та ядерні бомби - в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Наступний офіційний візит між КНДР і РФ очікується в жовтні, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має відвідати Пхеньян.

З початку 2020 року, коли Північна Корея закрила свої кордони через пандемію, до липня не було офіційних візитів. Саме тоді делегація на чолі з Шойгу та інша делегація з Китаю на чолі з Лі Хунчжуном, який входить до Політбюро Комуністичної партії Китаю з 24 членів, вирушили до Північної Кореї для участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці закінчення бойових дій у 1950-1953 роках.

"Наскільки Росія готова обходити резолюції Ради Безпеки ООН, це ще одне велике питання. Публічні прояви готовності Росії та Північної Кореї зміцнювати військові зв’язки, зокрема, свідчать про те, що найближчим часом буде щось більше, і не обов’язково все відбуватиметься за закритими дверима", - сказав Джеу Шін, аналітик Open Nuclear Network.

Вас також можуть зацікавити новини: