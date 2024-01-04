Український посол написав меру Модени лист.

Асоціація діячів культури "Russia Emilia-Romagna" збирається провести в місті Модена пропагандистську виставку "Маріуполь.Відродження після війни".

Пропагадисти називають окуповане Росією місто "символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти" і "мучеником бандитської окупації". Вони хочуть продемонструвати "стрімкий процес відновлення" міста після захоплення армією РФ.

На конференції має виступити Генеральний консул Російської Федерації Дмитро Штодін та Італійський представник Міжнародного руху русофілів Елізео Бертолазі.

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Посол України в Італії Ярослав Мельник опублікував у Facebook лист, адресований меру Модени. Він називає лекції, присвячені виправданню війни Росії проти України, неприпустимими і аморальними.

"Особливо в Італії, яка зайняла чітку і незмінну позицію підтримки України з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну", - додав він.

Маріуполь в окупації:

За даними мерії Маріуполя, з початку повномасштабної війни в місті було пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури.

В результаті нападу військ РФ було вбито близько 22 тисячі мирних людей. Восени 2022 року повідомлялося, що близько 200 тисяч жителів міста виїхали на підконтрольну частину України.

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