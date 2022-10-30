Мова про заморські території Великобританії, які раніше не були включені до переліку.

Росія продовжує поповнювати свій список "недружніх країн". Вона включила до переліку ще 11 держав після атаки на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Така інформація надійшла від росЗМІ, які послалися на офіційний реєстр.

У список потрапили заморські території Великобританії, які раніше в нього не входили. Це Бермуди, Британська антарктична територія, Британська територія в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови, Акротирі і Декелія, Теркс і Кайкос. Тепер у переліку знаходяться всі 14 підконтрольних Британії земель.

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Чому Росія поповнила список "недружніх країн" британськими територіями

У Севастополі 29 жовтня була проведена атака на кораблі Чорноморського флоту. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони РФ.

Удари здійснили з використанням надводних безпілотників. За словами експертів з GeoConfirmed, застосовувалося від 6 до 8 бойових дронів, які вразили не менше трьох кораблів.

Росія заявила, що до підготовки атаки причетні фахівці військово-морських сил Великобританії. Вони нібито також винні в підриві двох газопроводів — "Північний потік" і "Північний потік-2".

Британія відповіла на це: "Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу".

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