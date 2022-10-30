Росія продовжує поповнювати свій список "недружніх країн". Вона включила до переліку ще 11 держав після атаки на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.
Така інформація надійшла від росЗМІ, які послалися на офіційний реєстр.
У список потрапили заморські території Великобританії, які раніше в нього не входили. Це Бермуди, Британська антарктична територія, Британська територія в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови, Акротирі і Декелія, Теркс і Кайкос. Тепер у переліку знаходяться всі 14 підконтрольних Британії земель.
Чому Росія поповнила список "недружніх країн" британськими територіями
- У Севастополі 29 жовтня була проведена атака на кораблі Чорноморського флоту. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони РФ.
- Удари здійснили з використанням надводних безпілотників. За словами експертів з GeoConfirmed, застосовувалося від 6 до 8 бойових дронів, які вразили не менше трьох кораблів.
- Росія заявила, що до підготовки атаки причетні фахівці військово-морських сил Великобританії. Вони нібито також винні в підриві двох газопроводів — "Північний потік" і "Північний потік-2".
- Британія відповіла на це: "Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу".