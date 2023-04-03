Польща готова до більш тісної співпраці в рамках дій НАТО з ядерного стримування на тлі рішення Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі.
Про це заявив Глава Бюро нацбезпеки Польщі Яцек півночі в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa. За його словами, країна може преставити собі більш широку участь, проте розгортання ядерної зброї - це інша справа.
"Польща потенційно була б готова розширити свою участь і співпрацю в рамках ядерного стримування НАТО і взяти на себе відповідальність", - сказав він журналістам.
Розміщення ядерної зброї в Білорусі - що відомо
Як відомо, в березні президент РФ Путін заявив, що в Білорусі будують спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї.
В Євросоюзі засудили це рішення, пригрозивши новими санкціями. Президент США Джо Байден сказав, що таке рішення викликає занепокоєння.
Пізніше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що вони можуть розмістити на території країни і стратегічну ядерну зброю, щоб захистити себе. Вчора стало відомо, що ядерну зброю розмістять біля кордону з Польщею.
Водночас Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що для розміщення ЯЗ в Білорусі Путіну потрібен дозвіл Китаю, а він його навряд чи отримає.