Держсекретар порушив й інші не менш незручні питання для Кремля.

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою закордонних справ Росії Сергієм Лавровим російську агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

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Блінкен порушив й інші не менш незручні питання для Кремля, зокрема отруєння Навального та агресію у Грузії.

Сторони також обговорили продовження терміну дії нового договору про скорочення ядерної зброї й зростаючу загрозу з боку Китаю.

«Держсекретар підтвердив рішучість президента Байдена захищати американських громадян і рішуче діяти на захист інтересів США у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам», – йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН