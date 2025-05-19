Стармер обговорив із лідерами США та ЄС санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер обговорив війну Росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок. Про це пише Reuters із посиланням на представника Даунінг-стріт.

"Лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні, яку Росія розпочала проти України понад три роки тому", - зазначається в повідомленні.

Також у розмові західні лідери обговорили застосування санкцій, якщо Росія не братиме серйозної участі в припиненні вогню і мирних переговорах, додав представник.

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Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі звинуватив Москву в заплутуванні після того, як переговори між Україною і Росією щодо можливого припинення вогню завершилися менш ніж за дві години, а Трамп заявив, що "нічого не може статися", доки він не зустрінеться безпосередньо з Путіним.

При цьому Росія, яка повільно просувається на полі бою і стурбована тим, що Україна скористається такою паузою для перегрупування і переозброєння, заявила, що їй необхідно чітко визначити умови припинення вогню, перш ніж підписувати його.

Розмова Трампа і Путіна - важливі новини

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що 19 травня він зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Він поділився, що темами розмови з главою Кремля будуть припинення війни і торгівля.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф зробив заяву з приводу майбутньої телефонної розмови глави Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що діалог буде дуже успішним.

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