Польська влада не рекомендувала російському послу покладати квіти 9 травня у Варшаві.

УПольщі назвали "зрозумілою" реакцію українців і українок на посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва, який намагався покласти вінок до монумента радянським солдатам.

Про це заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінський

"Зібрання противників російської агресії проти України, де кожен день скоюється злочин геноциду, було законним. Емоції учасниць акції - українок, чоловіки яких мужньо б'ються для захисту Батьківщини, зрозумілі", - написав Камінський у своєму Twitter.

Він зазначив, що польська влада не рекомендувала російському послу покладати квіти 9 травня у Варшаві.

"Поліція дозволила послу благополучно покинути місце події", - зазначив Камінський.

Віце-прем'єр, міністр державних активів Польщі Яцек Сасін під час прес-конференції у Варшаві проте зазначив, що напад на представника іншої держави, навіть якщо це посол країни, яка здійснює агресію проти своїх сусідів, не є нормальним кроком.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, у Варшаві посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою. Пізніше стало відомо, що це була не фарба, а штучна кров.

Як пишуть росЗМІ, люди не дали послу покласти вінок до Меморіалу, він покинув кладовище в супроводі поліції.

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