Він наголосив, що має багаторічний досвід, і ніколи за цей час Штати не перекривали доступ до розвідданих з політичних міркувань.

Призупинення обміну розвідданими з Україною матиме "руйнівні наслідки". Таку думку висловив колишній директор ЦРУ Джон Бреннан.

Про це пише The Times. За його словами, рішення Вашингтона про призупинення обміну розвідувальною інформацією з Україною є безпрецедентним.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід ... коли американська розвідка була зупинена з політичною метою і для того, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, приєднатися до побажань адміністрації. Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо це залишиться в силі протягом тривалого часу", – заявив Бреннан.

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Ексдиректор ЦРУ зазначив, що працював на шість адміністрацій США, проте "ніколи, ніколи в моєму досвіді ми не перекривали потік розвідданих з політичних міркувань".

Припинення обміну розвідданими з Україною

Днями ЗМІ повідомили, що США припинили ділитися всіма розвідданими з Україною. Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна ще не отримала детальну інформацію стосовно того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних від США, проте вже працює над альтернативними можливостями. За його словами, якщо буде необхідно, то Україна буде запитувати розвіддані від Німеччини також.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова надавати Україні розвідувальні дані.

Журналіст The Economist Олівер Керролл каже, що Америка перервала ключовий канал зв'язку для оповіщення о 14:00 за Києвом. До цього – дані про цілі для HIMARS. Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів.

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