Зокрема, російська влада намагається обмежити внутрішню критику війни проти України.

В Російській Федерації значно посилюється придушення інакодумства через загарбницьку війну проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, 14 лютого 2024 року російський президент Володимир Путін підписав закон, що дозволяє конфіскацію майна за таке правопорушення як "поширення неправдивої інформації про російські збройні сили". Це правопорушення в основному спрямоване на те, щоб змусити замовкнути внутрішніх критиків війни в Україні.

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Крім того, за два дні до цього у Державній думі РФ комітет з розслідування іноземного втручання вніс на розгляд законопроект, спрямований на розширення можливості визначення небажаних організацій в Росії. Імовірно, що мета цих кроків полягає у тому, аби ще більше обмежити діяльність російськомовних західних медіа "Радіо свобода", Deutsche Welle та російської служби BBC.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції російського уряду, який намагається звузити внутрішнє інформаційне середовище, щоб обмежити внутрішню критику та інакодумство. Хоча ця тенденція спостерігається впродовж багатьох років, вона суттєво посилилася після російського повномаштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Політика Кремля

Росія посилює репресії проти українців, які перебувають в окупації, перед "перевиборами" Путіна на посаду президента Росії і з метою виявлення противників російського поневолення. Окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови для тих громадян, хто відмовляється отримувати російські паспорти: людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання.

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