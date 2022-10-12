Зокрема, посли ЄС погодили мандат для ведення переговорів з Європарламентом з метою схвалення відповідного рішення.

У Європейському Союзі готують рішення про невизнання закордонних паспортів, виданих Росією на окупованих українських територіях.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

"Росія знову продемонструвала свою кричущу зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, через свою незаконну анексію українських областей. Ми ніколи не визнаємо порушення фундаментальних прав України і Грузії на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. ЄС виступає у єдності і рішучості з обома країнами і їхніми народами", - наголосив перший віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чеської Республіки, яка головує зараз у Раді ЄС, Віт Ракушан.

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Повідомляється, що, зокрема, посли ЄС сьогодні погодили мандат для ведення переговорів з Європейським парламентом стосовно ухвалення рішення про невизнання російських проїзних документів, виданих на території України і Грузії.

Це рішення є відповіддю на неспровоковану і невиправдану воєнну агресію Росії проти України і на практику Росії видавати російські закордонні паспорти мешканцям окупованих територій. Також це стосується одноосібного рішення Росії визнати "незалежність" грузинських територій Абхазії і Південної Осетії у 2008 році.

У цьому зв'язку сказано, що російські проїзні документи, видані на окупованих Росією регіонах України та Грузії мешканцям, які там проживають, не визначатимуться дійсними проїзними документами для отримання візи або для перетину кордонів країн Шенгенської зони.

При цьому, сказано, що російські проїзні документи, видані у цих регіонах, вже не визнаються, або перебувають у процесі невизнання країнами-членами ЄС. Водночас зазначається, що це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішніх кордонів і спільної візової політики, а також забезпечення безпеки країн-членів ЄС.

Спроба анексії українських територій

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Європейська комісія запропонувала не визнавати російські паспорти, видані на окупованій частині Херсонської і Запорізької областей. Ця пропозицію має розглянути Європарламент і Рада ЄС для ухвалення остаточного рішення.

При цьому 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій.

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