Після рішення Трампа зупинити обмін розвідданими з Україною, навіть у непорушному розвідувальному союзі США і Великої Британії почали з'являтися значні тріщини.

Хоча відносини США та Великої Британії стали натягнутими, багато хто у спільноті національної безпеки вважав, що останнім бастіоном є підхід країн до розвідки.

Однак, як пише Politico, останнім часом навіть там почали з'являтися суттєві тріщини. По-перше, у березні Трамп наказав, щоб американські розвіддані не передавалися Україні ані американськими агенціями, ані іншими країнами безпекового альянсу Five Eyes. (До цього альянсу, створеного після Другої світової, увійшли Велика Британія, США, Канада, Австралія та Нова Зеландія).

Велика Британія ніяк не відповіла на це, а прессекретар британського прем'єр-міністра Кіра Стармера наголосив, що відносини Великої Британії зі США "в галузі оборони, безпеки та розвідки залишаються нерозривно пов'язаними".

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Видання зазначило, що зв'язки між розвідками Великої Британії та США настільки глибокі, що їх може бути неможливо розплутати або якось відшкодувати внесок США.

Але експерти зазначили, що Великій Британії може знадобитися почати планувати раніше немислиме, якщо Америка Трампа й далі відходитиме від своїх найстаріших альянсів і колись спільних міжнародних цілей.

Видання зазначило, що хоча останнім часом спостерігається спад у людській розвідці, часто званій HUMINT, яка охоплює агентів і активи, які перебувають у віданні ФБР і ЦРУ у США, а також МІ5 і МІ6 у Великій Британії, відбувається стрімке зростання її цифрового конкурента, сигнальної розвідки, яка називається SIGINT, у рамках якої співпрацюють британський GCHQ і американське АНБ.

У Великої Британії, як і раніше, є важливі активи, які корисні США - головними з них є її пости прослуховування. Це військові та розвідувальні об'єкти, часто за кордоном, використовувані для відстеження комунікацій. "Детальна інформація про пости прослуховування іноді засекречена, а їхнє місце розташування, можливості або країни, за якими вони стежать, тримають у секреті з міркувань нацбезпеки", - написало видання.

Журналісти зазначили, що важливість даних, які вони збирають, роблять малоймовірним, що США коли-небудь покинуть Five Eyes. Як зазначив Ніл Мелвін, директор з міжнародної безпеки в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), розповів, що, наприклад, той пост, що на Кіпрі, - США покладаються на нього для Східного Середземномор'я, що дуже важливо через Ізраїль.

Якщо США вийдуть з Five Eyes, "їм також доведеться замінити деякі дуже дорогі активи, які є у Великобританії", а також американські бази зв'язку і розвідки, розташовані у Великобританії, такі як RAF Menwith Hill.

Колишній співробітник служби безпеки уряду Великої Британії додав, що відповідальність за моніторинг ділиться між Великою Британією і США, що означає, що розвіддані також діляться.

Видання зазначило, що хоча Велика Британія може допомогти проаналізувати знімки, які США збирають із космосу, вона не має можливості збирати їх самостійно, тому будь-який обмін даними з боку США "звісно, може бути ввімкненим або вимкненим", зазначило джерело видання.

Фахівці, які працюють у розвідці, розділилися в думках щодо того, що потрібно робити, але більшість згодні, що найбільшу тривогу викликає пом'якшення позиції США щодо РФ.

Ніл Мелвін із RUSI розповів виданню, що припинення обміну розвідданими з Україною стало "миготливим жовтим світлом" для американських партнерів із розвідки. "Ми поки що не в кризі, але у відносинах з'явився новий рівень обережності", - констатував він.

"Потрібно сподіватися на краще, але готуватися до гіршого", - сказав інший колишній високопоставлений співробітник розвідки.

Трамп і розвідка

5 березня стало відомо, що Трамп заборонив Британії ділитися будь-якою військовою розвідкою США з Україною. Усі британські розвідувальні агенції та військові структури отримали розпорядження, яке суворо забороняє передання даних американської розвідки, які раніше позначалися як "Rel UKR" (Releasable to Ukraine - "Дозволено для передачі Україні").

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