Директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що в управлінні не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ.

Керівники розвідспільноти США допустили, що президент РФ Володимир Путін може почати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі і економічні труднощі, викликані міжнародними санкціями.

"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він... може піти на ескалацію", - сказала директор Національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз, передає Голос Америки.

За словами Хейнс, при такій високій напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". Вона констатувала, що аналітики в розвідспільноті не помітили змін в ядерній політиці Росії.

"Ми також не спостерігали змін позиції (Москви в) ядерній (сфері)... виходять за рамки того, що ми бачили раніше в моменти підвищеної напруженості", – сказала Хейнс.

"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і спробує розчавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.

Бернс також зазначив, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своїх цілей – захопити Київ і замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

За словами глави розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками на сьогоднішній день кількість загиблих в ході вторгнення в Україну російських військових могла скласти від 2000 до 4000.

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