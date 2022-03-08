Керівники розвідспільноти США допустили, що президент РФ Володимир Путін може почати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі і економічні труднощі, викликані міжнародними санкціями.
"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він... може піти на ескалацію", - сказала директор Національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз, передає Голос Америки.
За словами Хейнс, при такій високій напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". Вона констатувала, що аналітики в розвідспільноті не помітили змін в ядерній політиці Росії.
"Ми також не спостерігали змін позиції (Москви в) ядерній (сфері)... виходять за рамки того, що ми бачили раніше в моменти підвищеної напруженості", – сказала Хейнс.
"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і спробує розчавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.
Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.
Бернс також зазначив, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своїх цілей – захопити Київ і замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.
За словами глави розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками на сьогоднішній день кількість загиблих в ході вторгнення в Україну російських військових могла скласти від 2000 до 4000.