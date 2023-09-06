Мешканці румунських прикордонних населених пунктів вже звикли до звук сирен, але не до обстрілів.

Російські окупанти продовжують тероризувати обстрілами південь Одеської області, аби знищити портову інфраструктуру на Дунаї і завадити експорту українського збіжжя. Ці удари відчувають на собі і мешканці румунських прикордонних населених пунктів. Хоча румунська влада наполягає, що загрози російські "Шахеди" не становлять, місцеве населення налякане, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві кажуть, що вже добре знають, коли почнеться обстріл – до них долітають звуки повітряних тривог.

"Ми звикли до сирен. Вдень їх ігноруємо. Але душа напружується, коли вони гудуть вночі. Вони завжди нападали вночі. Це вже третій обстріл у цьому регіоні, і завжди вночі. Я не очікувала, що ця ескалація дійде до нашої області. Я думала, що це станеться на узбережжі", – розповідає місцева мешканка Даніела Танасе.

Однак нещодавній обстріл запам'ятався румунам не тільки гучними звуками і роботи ППО, а й вибитими шибками у будинках. Російські "Шахеди" долетіли і здетонували у селі Плауру, що в румунському повіті Тулча.

"Я не можу сказати, чи впав він з румунського боку, чи з українського, але це було дуже близько від мене. Порівняно з попередніми бомбардуваннями, звук був дуже гучний. … Я трохи боюся, хоча чиновники запевнили, що вони звертають увагу… Я не почуваюся у безпеці. Я на румунському березі, і не почуваюся у безпеці", – розповідає Габі Попеску, який часто буває на прикордонні, оскільки привозить сюди свої вулики.

Попри заспокоєння з боку центральної влади, місцеві чиновники стурбовані через наявну загрозу безпеці. "Велике занепокоєння викликає те, що дрон може випадково впасти, або розбитися в селі, яке я представляю", – каже Портудор Чернега, мер румунської комуни Чаталкіой, до якої входить прикордонне село Плауру.

"Шахеди" в Румунії - що треба знати

4 вересня вночі після нічної атаки російських окупантів на південь Одещини у Держприкордонслужбі заявили, що на території Румунії впали та здетонували запущені РФ дрони-камікадзе "Шахед". Румунська влада цю інформацію спростувала, але українська заявила, що має фотодокази. Прикордонники звернулися до румунських колег з проханням надати важливу інформацію щодо інцидентів на прикордонні, утім відповідь не надійшла.

Як припускає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країна прагне "не ескалювати інтерпретацію тих, чи інших подій, щоби просто не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Вас також можуть зацікавити новини: