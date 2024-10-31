За даними слідства, Петровський та його солдати вбили 22 українських військовослужбовців.

Прокуратура Фінляндії звинуватила колишнього командира російського неонацистського угруповання "Русич" Яна Петровського у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Як пише видання Yle, це перший подібний випадок у судовій практиці країни. Заступник генерального прокурора Юкка Раппе висунув Воїславу Тордену (він же Петровський) звинувачення у п'яти воєнних злочинах, вчинених восени 2014 року на Донбасі.

Згідно з даними обвинувачення, Петровський брав в участі у діях, що суперечать правилам і звичаям війни. Оккупант та солдати його підрозділу вбили 22 українських військовослужбовців, а ще чотирьох серйозно поранили. Також йому інкримінують порушення правил ведення війни (поводження з пораненими і вбитими солдатами противника).

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ДШРГ "Русич"

Як відомо, російська диверсійно-штурмова розвідувальна група воює проти України від початку війни. Вони відомі особливою жорстокістю та садизмом. Її очільник Олексій Мільчков публікував "інструкції" щодо допиту та вбивства українських військовополонених.

Ще влітку минулого року у Фінляндії затримали Яна Петровського, його підозрювали у діяльності терористичної групи. Україна хотіла, щоб злочинця екстрадували, однак Гельсінкі відмовили.

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