Президент США має всі можливі важелі впливу для закінчення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, зберігає важелі тиску для досягнення дипломатичного вирішення війни в Україні, заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер. За його словами, вже наступного тижня почнуть діяти жорсткі санкції США проти Росії та країн, які ведуть із нею бізнес, якщо кремлівський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню.

"І я вважаю, що його [Трампа] заява про те, що 8 серпня, за відсутності перемир'я, він запровадить, я б сказав, руйнівні тарифи і санкції проти Росії... Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту", - підкреслив Вітакер в ефірі Newsmax, у програмі American Agenda.

Постпред США при НАТО додав, що Путін продає нафту Індії, Бразилії та Китаю, тож ці країни теж зіткнуться з серйозними наслідками через співпрацю з РФ.

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"У Росії не залишиться друзів. У неї не буде торгових партнерів. І її здатність фінансувати війну закінчиться", - зазначив Вітакер.

Зрештою, за його словами, необхідно домогтися припинення вогню, а цього можна досягти виключно за допомогою дипломатії та переговорів. Вітакер не бачить ідеальних умов для обох сторін в угоді, але це не повинно зупинити Україну і Росію від зупинки кровопролиття.

Інші новини про рішення Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що американський лідер перебуває в сумнівах стосовно того, що погрози санкціями зможуть вплинути на Путіна. Трамп знову відправить до Росії свого спеціального посланника Стіва Віткоффа, хоча останній його візит до кремлівського диктатора виявився безрезультатним.

Крім того, президент США заявив про задіяння ядерних підводних човнів у відповідь на провокаційні висловлювання Дмитра Медведєва. "Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачених наслідків", - наголосив Трамп.

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