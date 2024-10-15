Рютте: НАТО не залякати російськими погрозами, Путін не досягне свого

Новий генсек наголосив, що в Альянсі не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО.

Російська тактика залякувань не матиме впливу на альянс НАТО. Блок продовжить надавати рішучу підтримку Києву, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в казармах Клей - американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії, яка отримала назву "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для України" (NSATU), інформує Reuters.

"Послання (російському диктатору Володимиру Путіну - УНІАН) полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу", - заявив Рютте.

NSATU поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву. Цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого дому критика НАТО Дональда Трампа. Водночас деякі дипломати визнають, що це може мати обмежений ефект, враховуючи, що саме США постачають Україні більшу частину озброєнь, а також є домінуючою державою в НАТО.

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Загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE у Бельгії та у логістичних центрах у Польщі та Румунії.

Крім того, на базі у Вісбадені знаходиться американський підрозділ, який відповідає за ракети далекого радіусу дії, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року. Під час свого першого візиту до Німеччини у якості глави НАТО, Рютте привітав цей крок, але нарвався на погрози та засудженння з боку Росії.

"Ми - НАТО. Ми - оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники", - заявив він.

Західні лідери про війну в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, у липні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, і зокрема, цієї допомоги недостатньо.

8 жовтня Рютте заявив, що Україна стоїть на порозі найсуворішої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки Москва продовжує атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру країни.

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