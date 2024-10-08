Росія продовжує нищити енергетичну інфраструктуру України, каже Рютте.

Україна стоїть на порозі найсуворішої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки Москва продовжує атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте на прес-конференції.

"НАТО має і робитиме більше, щоб допомогти Україні. Чим більше військової підтримки ми надамо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав Рютте.

Він наголосив, що допомога від країн НАТО є "життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу".

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Генсек НАТО назвав ситуацію на фронті складною для України: хоча ЗСУ утримують частину Курської області Росії, росіяни продовжують повільно просуватись на Донбасі. Разом з тим Рютте вказує на астрономічні втрати російського агресора.

"Російські втрати – величезні. Наскільки мені відомо, вони щодня втрачають 1000 вбитими та пораненими. Це на додаток до 500 000 вже вбитих і поранених. Але що я побачив за роки з кінця лютого 2022 року, що українці знову і знову показують, що з їхньою хоробрістю та творчим підходом, вони можуть опиратись російським силам. Вони це зробили і будуть робити в майбутньому, але їм потрібна наша допомога і вона потрібна зараз", – сказав генсек.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Сили російської загарбницької армії зайшли у Торецьк. Їм вдалося дійти до шахти "Центральна". За словами військових, ситуація в місті досить динамічна та постійно змінюється.

Також ми розповідали, що після запеклих боїв за Вугледар Донецької області, де російські загарбники мали успіх, ворог, імовірно, активізується, в тому числі в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

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