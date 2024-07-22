Таке рішення було прийнято зважаючи на досвід України.

Військово-повітряні сили Швеції розпочали дослідження ймовірності запуску супутника зі свого винищувача Saab Gripen. У межах дослідження "Stella" розглядається потенційна потреба в оперативному запуску супутників, яка частково зумовлена нещодавно опублікованою космічною стратегією збройних сил країни, пише Aviation Week.

Керівник космічного підрозділу ВПС Швеції Елла Карлссон зазначила, що ідея дослідження була натхненна інтерв'ю з колишнім генеральним директором Українського космічного агентства, який сказав, що оперативний запуск супутника з літака був би корисною можливістю перед вторгненням РФ.

За її словами, дослідження показало, що ракета повітряного базування може дозволити запускати супутники вагою 2 кілограми. Також у межах дослідження буде розглянуто, чи можна безпечно встановити ракету на Gripen, приділивши увагу дорожньому просвіту.

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"Вони роблять розрахунки, але якщо нам потрібно буде перебудовувати літак [для розміщення ракети], ми не будемо цього робити", - підкреслила Карлссон.

У виданні зазначили, що Швеція стане не першою європейською країною, яка розглядає таку можливість. Відомо, що у вересні 2019 року Військово-повітряні сили Італії уклали рамкову угоду з промисловістю та науковими колами, аби розглянути можливість запуску малих супутників з італійських бойових літаків, зокрема, з винищувачів Eurofighter Typhoon.

"Повітряний запуск з літака є привабливим для Італії, яка має великий космічний досвід розробки супутників і ракет-носіїв, але не може здійснювати запуски з власної території. Швеція, з іншого боку, має можливість запускати супутники зі своєї території і готує свій центр Esrange до запуску супутників, насамперед на полярні орбіти", - пояснюють у матеріалі.

Літаки Gripen для України - останні новини

Раніше повідомлялось, що Україна та Швеція ведуть переговори щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Володимир Зеленський постійно підіймає цю тему перед керівництвом Швеції.

Водночас у Швеції заявили, що рішення зупинити роботу над отриманням винищувачів JAS 39 Gripen заради концентрації на F-16 походило з України. За словами глави МЗС Швеції, йдеться не лише про отримання літаків та підготовку пілотів, а й про складні системи, впроваджувати дві з яких одночасно було б занадто складно.

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