Його інавгурація відбудеться 28 січня у приміщенні Киргизької державної філармонії.

Центральна виборча комісія Киргизстану оголосила в середу, 20 січня, остаточні підсумки дострокових президентських виборів, які відбулися 10 січня в республіці.

Як повідомляє Deutsche Welle, переможцем визнано Садира Жапарова, який набрав 79,2 відсотка голосів.

У прес-службі Жапарова повідомили, що його інавгурація відбудеться 28 січня у приміщенні Киргизької державної філармонії.

Того ж дня ЦВК затвердила підсумки референдуму за визначенням форми правління Киргизької Республіки, що відбувся одночасно з виборами глави держави. Згідно з остаточними результатами, більшість виборців (81,5%) проголосували за президентську республіку. За парламентську форму правління висловилися 10,6% учасників плебісциту.

Вибори у Киргизстан і: що відомо

Невдовзі після оголошення попередніх підсумків голосування 10 січня лідер президентських перегонів Садир Жапаров заявив, що має намір у найближчі два місяці провести конституційну реформу, після чого мають відбутися парламентські вибори та призначено новий уряд.

У Киргизстані 4 жовтня 2020 року пройшли вибори до парламенту. Наступного дня в столиці країни почалися масові протести невдоволених попередніми результатами голосування. Сооронбай Жеенбеков, який на той момент обіймав посаду глави держави, підписав указ про відставку уряду і оголосив режим надзвичайного стану в столиці.

В середині жовтня Жеенбеков, обраний у жовтні 2017-го, заявив про те, що йде у відставку і закликав опозицію вивести своїх прихильників з вулиць. Повноваження президента відповідно до конституції повинні були перейти до спікера законодавчих зборів Каната Ісаєва, проте той на засіданні парламенту 16 жовтня заявив, що відмовляється від виконання повноважень глави держави. В результаті в.о. президента країни став новий прем'єр-міністр Садир Жапаров, випущений незадовго до того внаслідок масових протестів з колонії, де він відбував покарання за звинуваченнями в захопленні заручника та інших злочинах.

Для участі в дострокових президентських виборах Жапаров склав із себе в середині листопада повноваження в.о. президента Киргизстану.

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Автор: Світлана Закелова