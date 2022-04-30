Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

У Росії продовжують спалахувати пожежі. Цього разу загорілася ДРЕС-2 на Сахаліні. Як повідомляють в мережі мешканці острова, спочатку вони почули "хлопок": саме так називають зараз вибухи в країні-агресорці.

Як зазначають місцеві ЗМІ, вибух стався близько 12:00 30 квітня у селі Іллінському, що на Сахаліні. Згодом стало відомо, що спалахнув другий блок ДРЕС-2.

Наразі рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю, пише ТАСС. Також на станцію приїхало вище керівництво.

У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. Зараз технологічний процес зупинений.

У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

У мережі з'явилися кадри пожежі. Судячи з них, вогонь охопив досить велику територію. Клуби чорного диму видно і зовні.

Нагадаємо, територія ДРЕС-2 уже горіла раніше. Так, у 2018 році відбулося займання у приміщеннях, де мешкали співробітники. А вже у 2019 році у самому гуртожитку. Тоді загинуло троє людей.

Випадковості не випадкові, але цього разу загорівся другий блок. У 2019 році стався інцидент на тому ж блоці. Через це ДРЕС-2 довелося позапланово вимкнути. Тоді енергоблок "сів на нуль".

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