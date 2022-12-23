Голова МЗС Чехії також наголосив на важливості активної підтримки України тлі російськихї атак на енернетичну інфраструктуру.

На тлі розв'язаної війни проти України саме Росія повинна надати гарантії безпеки для своїх сусідів, що вона не нападатиме на них.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про якісь гарантії безпеки для Росії, пише Novinky.

"Я вважаю, що головним чином Росія повинна дати гарантії безпеки своїм сусідам, що вона не нападе на них. Я вважаю важливим, щоб не було якогось розподілу влади без України, без країн Центральної Європи чи Балтії. Я вважаю, що російське керівництво має понести відповідальність за розв'язання агресивної війни та спробу силою змінити кордони в Європі", - сказав Ліпавський.

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Міністр також наголосив на важливості активної підтримки країни, яка була атакована. Ліпавський зазначив, що на тлі атак Росії на енергетичну інфраструктуру України взимку пріоритети допомоги змінюються. "Акцент робиться на забезпеченні засобами протиповітряної оборони, у цьому питанні Чехія абсолютно неспроможна відігравати потрібну роль, але в інших питаннях ми її виконуємо", - сказав чеський урядовець.

За його словами, конкретні гуманітарні проекти спрямовані, наприклад, на постачання дизель-генераторів, зокрема для лікарень.

Ліпавський також розповів, що МЗС Чехії працює над створенням посади Уповноваженого з питань відбудови України. Пропозиція про створення посади буде подана на розгляд уряду в січні.

За інформацією ЗМІ, кандидатом є Томаш Копечний, який наприкінці року залишить посаду заступника з питань промислового співробітництва в Міністерстві оборони. Утім, Ліпавський відмовився коментувати кадрові питання.

Гарантії безпеки для Росії - що відомо про ідею Макрона

На початку грудня президент Франції Еммануель Макрон висловився про необхідність надати Росії гарантії безпеки після закінчення війни проти України. Макрон вважає, що такі гарантії в контексті розширення НАТО у майбутніх переговорах між Україною з її союзниками і Росією стануть одним із питань, від яких залежатиме мир.

У відповідь на цю ініціативу французького президента дипломати Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини в письмовому вигляді висловили Макрону свою незгоду. Вони представили письмовий демарш директору Департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції.

МЗС Польщі окремо також розкритикувало заяву Макрона щодо необхідності надання "гарантій безпеки" для РФ. Там наголосили, що визнання Заходом присутності російських військ на території іншої держави свідчитиме, що міжнародне право більше не має значення.

В Україні також жорстко відповіли на таку ініціативу президента Франції. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною і вирок в Гаазі не передбачає смертної кари. Він наголосив, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

Попри критику, Еммануель Макрон продовжує наполягати, що якщо Росія не отримає гарантії безпеки від Заходу, нова війна охопить весь європейський континент. На його думку, відмова надати Росії такі гарантії провокує "інтегральну війну, яка охопить весь континент".

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