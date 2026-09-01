Бессент на зустрічі G20 висунув Росії ультиматум щодо війни в Україні, – Reuters

Він заявив російському міністру, що до кінця війни жодної економічної підтримки Росії чекати не варто.

Міністр фінансів США Скотт Бессент на саміті G20 у понеділок виступив із різким попередженням на адресу Кремля щодо війни в Україні.

Як пише Reuters з посиланням на свої джерела, Бессент на зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим чітко дав зрозуміти, що жодної економічної підтримки для Росії чи угод з інших питань не буде до закінчення війни в Україні.

Видання зазначає, що Бессент провів двосторонню зустріч із Силуановим на полях зустрічі лідерів фінансів G20 в Ешвіллі, Північна Кароліна.

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Раніше американський чиновник повідомив Reuters, що в центрі уваги зустрічі Бессента та Силуанова був мирний план президента Дональда Трампа щодо України. Міністерство фінансів Росії заявило, що два чиновники обговорили фінансове співробітництво в рамках G20.

"Коли Силуанов спробував обговорити сфери взаємних інтересів, джерело повідомило, що Бессент перервав його і сказав: "Нічого неможливо, доки війна не закінчиться", – пише Reuters.

Зустріч G20 – новини

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов вперше особисто взяв участь у саміті G20 з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Запрошення було надіслано адміністрацією президента США Дональда Трампа, що викликало осуд і протести з боку європейських чиновників.

Так, віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль повідомив, що європейські міністри вимагали від американських чиновників не включати міністра фінансів РФ у традиційну групову фотографію саміту, пригрозивши бойкотом, якщо він опиниться на знімку. У підсумку фотографія була зроблена без нього, але за участю європейців.

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