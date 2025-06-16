Президент зауважив, що світ має чинити тиск на Москву, аби зупинити смерті і втрати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що небажання Російської Федерації закінчувати війну призводить до руйнування усіх мирних зусиль. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні.

"Ми робимо все можливе, щоби закінчити війну. Цілком зрозумілі кроки. Спочатку повне і безумовне припинення вогню. Згодом – реальна та чесна дипломатія. І як наслідок – гарантування тривалої безпеки. Зараз цього всього немає. Немає тільки через Росію, бо усі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання Росії закінчувати цю війну", – наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку, як відзначив глава держави, потрібен сильний і відчутний тиск на Москву, аби зупинити смерті і втрати. Цьому була присвячена розмова Зеленського з Ван дер Белленом.

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Також глава держави сьогодні говоритиме з канцлером Австрії Крістіаном Штокером про необхідність оновлених і дійсно сильних санкцій проти Росії, які будуть спонукати Москву до миру.

"18-й пакет санкції ЄС має стати результативним. Важливо також продовжити вже введені санкції, включно із замороженням російських активів", – сказав Зеленський.

Крім того, він сказав, що з Ван дер Белленом говорив про необхідність підтримати усі зусилля заради миру.

"Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною", – сказав Зеленський.

При цьому, на думку Зеленського, усім треба працювати над тим, щоби союз між Америкою і Європою не розвалився.

"В цьому ми всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш-менш у безпеці, і погрожувати такому союзу непросто з боку будь-кого, не тільки Росії", – сказав Зеленський.

Він додав, що майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом.

"Якщо ж будуть складнощі щодо військового або оборонного союзу між Європою і Америкою, Європі доведеться стрибнути в розвитку своєї оборонної індустрії. Це великі гроші, і на це немає багато часу", – сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі щодо нового оборонного пакету, який Україна готова купити.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Україна закликає міжнародну спільноту знизити граничну межу ціни на нафту на світових ринках на рівні 30 доларів за барель.

Водночас в Європі готують зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Також у новому пакеті санкцій проти РФ під удар можуть потрапити газопроводи "Північний потік" і "Північний потік 2", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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