Діалог лідерів США та Росії тривала близько години.

У суботу, 14 червня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, говорили, зокрема, про ситуацію на Близькому Сході.

"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже мило привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу ми говорили про Росію/Україну, але це буде наступного тижня. Він займається запланованим обміном полоненими – велика кількість полонених обмінюється негайно, з обох сторін", – написав глава Білого дому в соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що його розмова з Путіним тривала близько години.

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"Він, як і я, вважає, що ця війна в Ізраїлі та Ірані повинна закінчитися, на що я пояснив, що його війна також повинна закінчитися", – резюмував американський президент.

Розмова Трампа і Путіна: що кажуть у Кремлі

14 червня президент США Дональд Трамп святкує день народження. З цієї нагоди російський правитель Володимир Путін зателефонував главі Білого дому.

Як розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, лідери РФ та США говорили про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. Диктатор засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану. При цьому Путін запропонував послуги Росії як посередника між Ізраїлем та Іраном.

Щодо війни РФ проти України, то, за словами Ушакова, російський правитель запевнив Трампа в готовності Москви продовжувати "переговори" з Україною після 22 червня.

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