Один із фахівців підкреслив, що в американського президента з головою все гаразд.

Світила німецької неврології поділилися думкою щодо стану здоров'я 81-річного президента США Джо Байдена.

Як пише BILD, професор, доктор медичних наук, голова асоціації неврологів Північного Рейну-Вестфалії Гереон Неллес зазначив, що проблеми зі здоров'ям Байдена "виходять за рамки звичайного рівня обмежень" людини у 80 років.

"При всіх недліках дистанційних діагнозів через телеекран я вже помітив у Байдена деяку гіпомімію, тобто дедалі жорсткішу міміку. Існує також так званий гіпофонічний голос - тягнучий, невиразний і водночас скрипучий і грубий тембр голосу", - розповів він.

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Неллес припустив, що причиною цих симптомів може бути хвороба Паркінсона. Він вважає, що не можна виключати фізичну обмеженість американського президента, але психічно він здоровий. Крім того, фахівець зазначив, що потрібно брати до уваги те, "якою мірою президент зазнає медичного і, за необхідності, медикаментозного лікування".

Зі свого боку Крістоф Кляйншніц, професор, завідувач відділення неврології університетської лікарні Ессена, зазначив, що "симптоми вказують на нейродегенеративне захворювання з групи хвороби Паркінсона". Фахівець вказав на застиглу міміку, порушення ходи, тихий голос і коливання концентрації уваги у Байдена.

Симптоми здаються "вельми вираженими" і "відносно швидко погіршуються". Професор вважає можливими "прогресуючий супрануклеарний парез погляду, мультисистемну атрофію або деменцію з тільцями Леві". "На жаль, ці особливі форми майже не реагують на класичні ліки від Паркінсона і швидко посилюються. Що б це не було, я думаю, малоймовірно, що він зможе виконувати обов'язки президента США ще чотири роки", - поділився думкою Кляйншніц.

Стан здоров'я Байдена

Про те, що в Байдена з'явилися проблеми зі здоров'ям, заговорили після його провальних дебатів із Трампом. Річ у тім, що під час діалогу зі своїм опонентом Байден виглядав неактивним і непереконливим.

Противники Байдена одразу ж заявили, що він має зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

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