Україні потрібні додаткові системи ППО та ракети до них.

Україна прагне від саміту НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня, фіксації реального прогресу у відносинах з Альянсом. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Напередодні саміту в Гаазі координуємо позиції та очікування України. Партнери повинні знати: зараз ключове - рішення, а не формулювання. Ми очікуємо на змістовну декларацію, яка відобразить реальний прогрес у відносинах Україна – НАТО", - відзначив Єрмак.

За його словами, президент України окреслив критично важливі потреби оборони - передусім йдеться про додаткові системи ППО та ракети до них. "РФ посилює терористичні удари по цивільних, і наші партнери мають відповісти посиленням захисту", - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що відбулася зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, на якій обговорили координацію позицій для досягнення справедливого й тривалого миру.

Саміт НАТО - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відзначав, що Зеленський братиме участь у саміті НАТО, якщо країнами-членами Організації Північноатлантичного договору будуть підготовлені сильні й конкретні рішення для посилення Сил оборони України.

За даними ЗМІ, за підсумками саміту можуть схвалити комюніке на одну сторінку, найкоротше в історії, щоб догодити президенту США Дональду Трампу і не сваритися з ним.

Також саміт готується таким чином, аби не допустити конфліктів між Трампом та іншими лідерами. У зв'язку з цим, взаємодія між Трампом та Зеленським буде обмежена через ризик публічної сварки.

При цьому, у підсумковій декларації цьогорічного саміту Україну згадувати не планують, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.

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