У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії на територію незалежної України міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликає рейтинги російських компаній, що потрапили під санкції Євросоюзу.
Про це йдеться в заяві агентства.
Рейтинги будуть відкликані до крайнього терміну 15 квітня 2022 року, встановленого ЄС. Також будуть відкликані рейтинги "дочок" підсанкційних російських компаній.
Війна в Україні та рейтинги Fitch:
У середині березня 2022 року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило 28 російським компаніям довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті до рівня ймовірного дефолту - CC.
22 березня 2022 року Fitch Ratings прогнозувало, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році.
Зниження рейтингу торкнулося таких компаній: Газпром, Газпром нефть, Татнефть, Новатэк, Лукойл, Башнефть, Eurasia Drilling Co., Якутская топливно-энергетическая компания, Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, Nord Gold, Полюс, Petropavlovsk, Алроса, ПАО Кокс, СУЭК, Русал, ВСМПО-Ависма, Сибур, Казаньоргсинтез, ЕвроХим, Акрон, Уралкалий, ФосАгро..
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.