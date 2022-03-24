Fitch прогнозує, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році.

У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії на територію незалежної України міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликає рейтинги російських компаній, що потрапили під санкції Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві агентства.

Рейтинги будуть відкликані до крайнього терміну 15 квітня 2022 року, встановленого ЄС. Також будуть відкликані рейтинги "дочок" підсанкційних російських компаній.

Війна в Україні та рейтинги Fitch:

У середині березня 2022 року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило 28 російським компаніям довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті до рівня ймовірного дефолту - CC.

22 березня 2022 року Fitch Ratings прогнозувало, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році.

Зниження рейтингу торкнулося таких компаній: Газпром, Газпром нефть, Татнефть, Новатэк, Лукойл, Башнефть, Eurasia Drilling Co., Якутская топливно-энергетическая компания, Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, Nord Gold, Полюс, Petropavlovsk, Алроса, ПАО Кокс, СУЭК, Русал, ВСМПО-Ависма, Сибур, Казаньоргсинтез, ЕвроХим, Акрон, Уралкалий, ФосАгро..

Війна проти України: