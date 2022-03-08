BP також вийде з пакету акцій "Роснефти".

Британська транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum (BP) не укладатиме нові контракти на покупку нафти і газу з Росії.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті компанії.

"Сьогодні Рада директорів BP оголосила, що BP вийде з пакету акцій "Роснафти". BP володіє 19,75% акцій "Роснафти" з 2013 року", – йдеться в заяві компанії.

Крім того, генеральний директор BP Бернард Луні та директор "Роснафти" Боб Дадлі, призначений BP, залишають раду директорів "Роснефти".

"Напад Росії на Україну – це акт агресії, який має трагічні наслідки для всього регіону. BP працює в Росії більше 30 років, працюючи з блискучими російськими колегами. Однак ця військова акція являє собою докорінну зміну. Це призвело раду директорів BP до висновку після ретельного розгляду, що наша співпраця з "Роснафтою", державним підприємством, просто не може тривати. Ми більше не можемо підтримувати представників BP в раді директорів "Роснафти". Холдинг "Роснафта" більше не пов'язаний з бізнесом і стратегією BP, і тепер рада директорів прийняла рішення про вихід з пакету акцій BP в "Роснафті". Рада директорів BP вважає, що ці рішення відповідають довгостроковим інтересам всіх наших акціонерів", – заявив голова правління BP Хельге Лунд.

Головний виконавчий директор BP Бернард Луні додав: "Як і багато інших, я був глибоко вражений і засмучений ситуацією, що розгортається в Україні, та я всім серцем співчуваю всім, кого це торкнулося. Це змусило нас докорінно переосмислити позицію BP по відношенню до "Роснафти". Я переконаний, що рішення, які ми прийняли як рада директорів, не тільки правильні, але і відповідають довгостроковим інтересам BP. Нашим безпосереднім пріоритетом є турбота про наших чудових людей в регіоні, й ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх. Ми також дивимося, як BP може підтримати ширшу гуманітарну діяльність".

Як повідомляв УНІАН, раніше нафтогазовий британсько-нідерландський гігант Shell оголосив про свій намір повністю піти з російського ринку, в тому числі відмовившись від нафти і газу і закривши мережу АЗС в Росії.