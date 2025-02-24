Ці розмови можна буде вести лише після того як будуть конкретні кроки до миру з боку РФ, зазначила політикиня.

Про потенційне зняття санкцій з Росії говорити зарано. Станом на зараз немає конкретних кроків з боку РФ для досягнення миру.

Про це сказала президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції за участю президента України Володимира Зеленського та лідерів країн, які прибули в Київ на саміт "Підтримуй Україну". За її словами, санкції мають величезний вплив на економіку Росії – вони призвели до величезної інфляції, підвищення відсоткових ставок.

Фон дер Ляєн також додала, що внаслідок санкцій компанії залишають Росію.

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"Санкції вражаючі і вони є частиною нашого підходу "мир за рахунок сили". Якщо Росія демонструватиме фактами своє дійсне бачення і бажання досягти миру, то тоді можна буде говорити про зняття санкцій", – наголосила президентка Єврокомісії.

При цьому вона додала, що наразі немає довготривалої угоди про мир, тому зарано говорити про потенційне зняття санкцій.

"Ці розмови можна буде вести лише після того як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку російської сторони", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Зняття санкцій з Росії

Як повідомляли ЗМІ, під час переговорів в Ер-Ріяді 18 лютого Росія просила США розблокувати заморожені державні активи та послабити накладені проти неї санкції.

Згодом Bloomberg писало, що США можуть переглянути запроваджені проти Росії санкції, якщо це буде корисним для досягнення миру в Україні. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні готові або посилити, або скасувати обмеження на основі готовності Кремля до переговорів.

Тим часом країни ЄС схвалили 16-й пакет санкцій проти країни-агресорки. Новий пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки та спрямований на подальше послаблення здатності російського режиму здійснювати його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

Рада ЄС узгодила перелік із 83 фізичних та юридичних осіб, до якого входять 48 фізичних осіб та 35 компаній, причетних до дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Крім того, Рада ЄС започаткувала два нових критерії, які дозволять Євросоюзу запроваджувати обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб, які володіють або керують суднами тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна, а також проти тих, хто підтримує чи отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

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