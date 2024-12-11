Формально гвинтівки поставляються в такі країни, як Грузія, Вірменія, Казахстан тощо. Але за три роки війни в Україні ці країни наростили імпорт зброї в рази.

Попри санкції, Росія, як і раніше, імпортує тисячі снайперських гвинтівок західного виробництва і мільйони патронів до них. Хоча прямий експорт зброї в РФ заборонений ще з 2014 року, пише The Insider.

За даними журналістів, останніми роками компанії з Євросоюзу, США і Туреччини в рази збільшили постачання зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, звідки зброя потім, очевидно, реекспортується в Росію. Наприклад, експорт гвинтівок і рушниць з Італії до Вірменії за чотири роки зріс майже в 30 разів - із 68 одиниць у 2019-му до 1862 у 2023 році. Киргизстан, який у 2020 і 2021 роках узагалі не купував італійської зброї, 2022 року імпортував 882 гвинтівки, а 2023-го - 4434. Грузія купила в Туреччині 8426 гвинтівок 2019-го, а 2023 року - уже 18 843.

За даними The Insider, найбільше Росія купує гвинтівки, вироблені під брендом Beretta. У червні 2024 року офіційний російський імпортер зброї марки Beretta потрапив під санкції США, але сам холдинг Beretta, що базується в Люксембурзі, залишається мажоритарним власником російської компанії.

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За даними The Insider, багато російських військових снайперів гидують аналоговнєтною російською зброєю і продовжують користуватися західними гвинтівками і патронами до них. Це підтверджується протоколом спортивних змагань військових снайперів, які відбулися у вересні в окупованому Криму. На тих змаганнях гвинтівки російського виробництва використовували тільки 7 стрільців із 36, російські патрони - тільки четверо.

Росія обходить санкції: останні новини

Як писав УНІАН, російські імпортери створили повноцінні маркетплейси з підсанкційними компонентами для зброї. Військові заводи можуть замовляти заборонені товари з тією ж легкістю, з якою купують побутову техніку у звичайному онлайн-магазині.

Численні журналістські розслідування показують, що поставки йдуть через безліч компаній-прокладок у третіх країнах. Часто товар відправляється безпосередньо в сусідні з Росією країни колишнього СРСР.

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