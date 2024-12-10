Низка країн експортують до Росії більше товарів саме з 2022 року.

Нідерландські компанії, ймовірно, постачають до Росії санкційні товари через Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Монголію, Сербію, Туреччину та Туркменістан. Про це свідчить дослідження Статистичної служби Нідерландів і Університету Гронінгена, пише нідерландське видання de Volkskrant.

За словами дослідників, нідерландський експорт санкційних товарів до цих країн зріс за останні два роки. Водночас ці країни почали експортувати до Росії більше товарів, які підпадають під санкції.

Зокрема нідерландський експорт до Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Монголії та Туркменістану був на 90 відсотків вищим у 2023 році, ніж у 2018–2021-му. Експорт до Туреччини зріс на 55 відсотків за цей період, йдеться у публікації.

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Чіткою ознакою того, що підсанкційна продукція все ще потрапляє в Росію, є те, що згадані країни експортують до Росії більше товарів саме з 2022 року. Наприклад, різко зріс експорт бульдозерів і екскаваторів з Туреччини в Росію.

Водночас, зазначає видання, санкції проти Росії загалом призвели до значного скорочення нідерландського експорту санкційних товарів до країни.

У 2023 році вартість експортованих підсанкційних товарів була на 86 відсотків меншою, ніж у попередні роки.

Той факт, що підсанкційні товари все ще прямують безпосередньо з Нідерландів до Росії, у статистичній службі пояснюють тривалими термінами доставки та термінами санкційних пакетів. Виняток становлять також товари, які використовуються в медичних, невійськових цілях.

Санкції проти Росії: останні новини

Як повідомляв Bloomberg, Європейський Союз тисне на США з метою пом'якшення санкцій щодо російського "Газпромбанку" - фінансової установи, яка є ключовою для забезпечення поставок російського природного газу в ЄС.

США наклали санкції на російський "Газпромбанк" з метою покарати Москву за війну в Україні.

Туреччина також просила США послабити санкції проти "Газпромбанку". Міністр енергетики країни Альпарслан Байрактар зазначив, що ці санкції торкнуться Туреччини.

Тим часом у ЄС не змогли остаточно узгодити нові обмеження щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії у війні проти України.

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