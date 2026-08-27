Американський сенатор розповів, коли ухвалять 'пекельні' санкції проти Росії

Він зазначив, що законопроект має потужну підтримку республіканців у Палаті представників.

Сенатор Річард Блюменталь сподівається, що законопроект про "пекельні" санкції проти Росії буде ухвалений наступного місяця. Про це пише Reuters.

Блюменталь, співавтор законопроекту разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом, сподівається, що Палата представників ухвалить його у вересні, і що цей закон стане "потужним ударом" по спробах президента РФ Володимира Путіна фінансувати війну в Україні. Він зазначив, що законопроект користується потужною підтримкою республіканців у Палаті представників.

"Путін розуміє лише силу. А законопроект про санкції проти Росії - це кувалда, яка може мати ту силу, яку розуміє Путін", - заявив Блюменталь.

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Хоча демократи загалом підтримують санкції, деякі з них висловили побоювання, що це надасть Дональду Трампу свободу дій для запровадження додаткових мит, зокрема щодо союзників США.

Блюменталь зазначив, що винятки, передбачені в законопроекті, позбавлять європейських союзників від введення мит, що розвіє побоювання, висловлені деякими демократами.

Сенатор заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського чинити тиск на членів Палати представників, щоб ті підтримали ухвалення законопроекту. Минулого місяця Зеленський зустрівся з кількома сенаторами у Вашингтоні перед голосуванням щодо законопроекту, яке відбулося в день похорону Ліндсі Грема. Блюменталь заявив, що Зеленський "із радістю та без вагань погодився" на його прохання.

"Пекельні" санкції проти Росії

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроекту покійного сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Також він вважає, що тиск на РФ може сприяти закінченню війни в Україні.

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