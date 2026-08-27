'Потрібно серйозніше сприймати Путіна': сенатор США розкритикував Віткоффа та Кушнера

Блументаль заявив, що спецпредставники Трампа мають демонструвати незмінну та послідовну підтримку України.

Американський сенатор-демократ Річард Блументаль, один зі співавторів законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, розкритикував роботу спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у питаннях, пов’язаних з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Главком".

За словами Блументаля, представникам президента США Дональда Трампа варто значно серйозніше оцінювати позицію російського диктатора Володимира Путіна. Він також вважає недостатньо ефективною їхню роботу щодо українського питання.

"Я вважаю, що їм потрібно серйозніше сприймати Путіна і демонструвати незмінну та послідовну підтримку України", - заявив сенатор.

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Блументаль звинуватив спецпредставників Трампа у неправильних сигналах

Сенатор зазначив, що заяви Віткоффа та Кушнера вже неодноразово створювали враження, ніби Сполучені Штати можуть погодитися на умови, які не відповідають інтересам України.

На думку Блументаля, Вашингтон не повинен демонструвати слабкість перед агресором. Попередній досвід, за його словами, показує, що подібна позиція може лише підштовхувати Росію до подальшого посилення тиску.

Віткофф і Кушнер мали приїхати до Києва

Наприкінці липня ЗМІ повідомляли, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер погодилися відвідати Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

Очікувалося, що представники Трампа приїдуть до Києва до 35-ї річниці Незалежності України. Однак згодом поїздку перенесли.

Водночас Блументаль наголосив, що американська позиція щодо Росії та України має бути чіткою і послідовною, адже будь-які сигнали про готовність Вашингтона поступитися інтересами України можуть бути сприйняті Кремлем як прояв слабкості.

Коли ухвалять "пекельні" санкції проти Росії

Нагадаємо, що сенатор Річард Блюменталь сподівається на те, що законопроект про "пекельні" санкції проти РФ буде ухвалений наступного місяця.

За даними ЗМІ, Блюменталь, співавтор законопроєкту разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом, сподівається, що Палата представників ухвалить його у вересні, та цей закон стане "потужним ударом" по спробах голови РФ Володимира Путіна фінансувати війну в Україні.

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