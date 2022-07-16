Дозволи на зброю для громадян РФ і Білорусі будуть визнані недійсними і їх подальша видача буде припинена.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Естонія прийняла рішення про необхідність заборони на володіння зброєю для громадян РФ і Білорусі.

Про це повідомляє ERR.

Як йдеться в частині нової коаліційної угоди, в Естонії громадянам країни-окупанта Росії та її союзниці Білорусі заборонять мати зброю. Вже видані ліцензії будуть анульовані.

"Дозволи на зброю для громадян РФ і Білорусі будуть визнані недійсними і їх подальша видача буде припинена", – йдеться в коаліційній угоді.

Оскільки анулювання ліцензій вимагає змін в законах, на реалізацію піде кілька місяців, прогнозує майбутній глава МВС країни.

Війна в Україні та Естонія:

16 липня 2022 року стало відомо про те, що Державний департамент США схвалив можливу продаж Естонії ракетних систем залпового вогню HIMARS в рамках окремих угод, загальна вартість яких може скласти більше 1,5 мільярда доларів.

Затверджений для Естонії пакет включатиме до шести пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи M142( HIMARS), боєприпаси, допоміжне обладнання, запасні частини і технічну підтримку, повідомив Пентагон.

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