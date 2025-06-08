Науседа підкреслив, що Росія становить загрозу для всієї Європи.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

У Науседи запитали, чи підірвало довіру до Європи те, що Мерц обіцяв разом із Великою Британією та Францією запровадити додаткові санкції проти Москви за відмову припиняти вогонь проти України, але не зробив цього. Президент Литви відповів, що це "безперечно" вплинуло на авторитет європейських країн.

"Це проблема. І вона впливає не тільки на довіру до наших санкцій, а й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що будемо підтримувати Україну і постачати винищувачі, далекобійні ракети і боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - сказав Науседа.

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Також президент Литви в розмові з журналістами заявив, що Росія не обмежиться Україною. За його словами, Москва становить загрозу для всієї Європи.

"Тому стояти разом - це абсолютно правильний підхід", - додав Науседа.

Санкції проти Росії - важливі новини

Раніше Politico писало, що законопроєкт про нові санкції США проти Росії, найімовірніше, істотно зміниться перед тим, як його ухвалять. Річ у тім, що в нинішньому вигляді документ може спричинити розрив торговельних відносин Вашингтона з найбільшими економіками світу.

Крім того, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що Європейський Союз готовий об'єднатися зі США, щоб запровадити одночасні санкції проти глави Росії Володимира Путіна. За її словами, наразі ЄС планує свій 18-й пакет санкцій проти Москви.

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