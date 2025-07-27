Вучич відреагував на нещодавні заяви міністра у справах Європи про можливе введення санкцій проти Москви.

Президент Сербії Александр Вучич заперечив заяву міністра у справах Європи Неманья Старовича стосовно запровадження санкцій проти Росії й заявив, що таку можливість в країні відкидають, пише Дневник.

"Ми будемо продовжувати свою політику, яка була принциповою і яка досі показала себе правильною, яку ніхто не хотів, ні на заході, ні на сході, але її хотіли громадяни Сербії, адже це політика незалежної і суверенної держави Сербії", – сказав Вучич.

При цьому Вучич заявив, що міністр у справах Європи Неманья Старович говорив "необережно" про можливе введення санкцій проти Росії.

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"Мені шкода, що деякі наші друзі в російських ЗМІ ледве чекають, щоб знайти щось, за що можна критикувати Сербію, і мені шкода, що у нас на внутрішній політичній арені є багато людей, які швидше кидаються на захист росіян, ніж вони коли-небудь кинулися б на захист Сербії. Я маю розчарувати їх усіх разом, Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації", - заявив президент.

Сербія та її ставлення до війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що сербський міністр у справах Європи Неманья Старовіч заявив, що його країна не підтримуватиме санкції ЄС проти Росії, оскільки це рішення дуже вплине на економіку їхньої країни. При цьому, він зазначив, що Сербія має проукраїнську позицію та підтримує територіальну цілісність нашої держави. Старовіч додав, що санкції ЄС проти РФ можуть бути підтримані тільки в тому випадку, коли членство в ЄС стане очевидним.

Також ми писали, що Вучич заявив, що Сербія готова після закінчення війни в Україні допомогти відновити котресь місто, що зруйноване російською армією. Проте, президент Сербії додав, що не знає, як можна припинити війну. Також він додав, що Україна та Сербія можуть запровадити нові сфери для співробітництва.

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