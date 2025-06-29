Раніше президент Сербії відмовлявся від проведення дострокових парламентських виборів.

У столиці Сербії Белграді спалахнули масові протести. Люди вийшли на вулиці міста з вимогою провести дострокові парламентські вибори та розпустити чинний парламент, повідомляє Reuters.

На демонстрації вийшли десятки тисяч людей людей. Здебільшого, учасники протестів – це студенти. До них також долучилася опозиція.

Повідомляється, що правоохоронці затримали кілька десятків протестувальників. Також є інформація про кількох поранених під час сутичок поліцейських.

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"Опоненти Вучича звинувачують його та його союзників у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти конкурентів та обмеженні свободи ЗМІ, що вони заперечують", – йдеться у матеріалі.

Раніше президент Сербії відмовлявся від проведення дострокових парламентських виборів. Очолювана ним коаліція Прогресивної партії нині має 156 з 250 місць у парламенті. При цьому лідер країни заявив, що за протестами стоять "іноземні сили".

AP додає, що після офіційного завершення протесту демонстранти закидали яйцями, пластиковими пляшками та іншими предметами спецпризначенців, які не давали їм наблизитися до парку в центрі міста. У цьому парку сотні прихильників Вучича ще кілька місяців тому розбили наметовий табір. Таким чином вони утворили живий щит перед його штаб-квартирою в Белграді.

"Вибори – це очевидний вихід із соціальної кризи, спричиненої діями уряду, який, безсумнівно, суперечить інтересам власного народу. Сьогодні, 28 червня 2025 року, ми оголошуємо нинішню владу нелегітимною", – заявила зі сцени одна з учасниць протесту.

Наприкінці офіційної частини мітингу студенти також закликали натовп "взяти свободу у свої руки".

Що передувало

Загальнонаціональні антикорупційні мітинги тривають у Сербії не перший місяць. Ключовою силою на цих демонстраціях були саме студенти.

Акції розпочалися після того, як 1 листопада сталася аварія на залізничному вокзалі – там обвалився щойно відремонтований навіс. В результаті того інциденту загинуло 16 осіб.

Багато хто звинувачує в обваленні бетонного даху урядову корупцію і недбалість у державних інфраструктурних проєктах, що призводить до повторюваних масових протестів, пояснює АР.

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